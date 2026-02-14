Посол в Осло рассказал о растущем психозе о «неизбежности войны с Россией»

Корчунов рассказал, что норвежские власти разослали письма норвежцам с призывом быть готовыми к тому, что их дома, машины, лодки и иное имущество будет конфисковано «в случае возможной полномасштабной войны с Россией». Кроме того, жителям страны рекомендовали запасаться водой и продуктами питания.