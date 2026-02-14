Посол в Осло рассказал о растущем психозе о «неизбежности войны с Россией»

Посол РФ в Осло Николай Корчунов заявил об усилении на Западе психоза по поводу якобы неизбежности «войны с Россией» после того, как стала очевидна несбыточность задачи о нанесении «стратегического поражения» Москве.
«Запугивание Россией уже приобретает фантасмагорический характер, сопровождающийся растущим психозом о неизбежности войны с Россией», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Корчунов рассказал, что норвежские власти разослали письма норвежцам с призывом быть готовыми к тому, что их дома, машины, лодки и иное имущество будет конфисковано «в случае возможной полномасштабной войны с Россией». Кроме того, жителям страны рекомендовали запасаться водой и продуктами питания.
«Российские дипломаты при этом бомбоубежищ не обустраивают, продуктами питания и водой не запасаются, продолжают исходить из здравого смысла. Надеемся, что и принимающая сторона будет придерживаться аналогичных подходов», — отметил посол.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявления о планах Москвы напасть на страны НАТО. По его словам, поверить в якобы нападение России на Североатлантический альянс просто невозможно.