WP: в США начался частичный шатдаун структур МВБ

В США начался частичный шатдаун подразделений Министерства внутренней безопасности из-за проблем с финансированием. Об этом сообщает газета Washington Post.
В материале издания говорится, что значительная часть ведомства исчерпала финансирование в субботу утром после того, как переговоры между Белым домом и демократами в конгрессе по вопросу введения новых ограничений для федеральных иммиграционных агентов зашли в тупик.
По данным газеты, шатдаун затронул около 13% федеральных гражданских государственных служащих. При этом большинству сотрудников Министерства внутренней безопасности, которых коснулись ограничения, придется продолжать работу без заработной платы до урегулирования кризиса.
Ранее сообщалось, что из-за шатдауна будет частично приостановлена деятельность Службы транспортной безопасности (TSA), Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), а также береговой охраны США.