В США заявили, что Китай способен остановить кризис на Украине: для этого Пекину нужно совершить всего один звонок

Он напомнил, что с самого начала спецоперации Пекин поддерживают сторону Москвы, из-за чего их отношения стали только крепче. Уитакер также добавил, что наша страна якобы сильно зависит от китайских компонентов для создания дронов и другой военной техники. По его мнению, если власти КНР прекратят поставлять это РФ, то конфликт якобы очень быстро закончится.