Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай способен завершить конфликт на Украине всего одним звонком. Его слова передает Bloomberg.
Тему украинского кризиса дипломат поднял, выступая на 62-й Мюнхенской конференции.
«Китай мог бы позвонить (президенту России — прим. ред.) Владимиру Путину и завтра же положить конец военным действиям (на Украине — прим. ред.)», — сказал Уитакер.
Он напомнил, что с самого начала спецоперации Пекин поддерживают сторону Москвы, из-за чего их отношения стали только крепче. Уитакер также добавил, что наша страна якобы сильно зависит от китайских компонентов для создания дронов и другой военной техники. По его мнению, если власти КНР прекратят поставлять это РФ, то конфликт якобы очень быстро закончится.
Однако стоит учесть, что большинство оружия наше государство производит самостоятельно из отечественных материалов. Например, недавно ВС РФ испытали в зоне СВО новую технологию отечественного дрона Supercam. С помощью нее техникой можно управлять из любой точки мира. БПЛА показал отличные результаты.
К тому же, недавно глава России Владимир Путин заявлял, что Москва все еще хочет разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем. Однако именно Киев и его союзники этому всячески сопротивляются.