Ким Чен Ын: подвиг бойцов КДНР в Курской области навеки войдет в историю

Глава государства сделал это заявление во время инспекции строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. Он высоко оценил качество барельефов и скульптур, предназначенных для оформления фасада здания. Ким Чен Ын подчеркнул, что музей — это не просто архитектурный объект, а «эссенция глубокого уважения партии, Родины и народа к священному духу вечно бессмертных солдат-героев».