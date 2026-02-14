Ким Чен Ын: подвиг бойцов КДНР в Курской области навеки войдет в историю

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что доблесть и героизм северокорейских военнослужащих, проявленные в ходе операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, должны быть навечно вписаны в историю. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава государства сделал это заявление во время инспекции строительства Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. Он высоко оценил качество барельефов и скульптур, предназначенных для оформления фасада здания. Ким Чен Ын подчеркнул, что музей — это не просто архитектурный объект, а «эссенция глубокого уважения партии, Родины и народа к священному духу вечно бессмертных солдат-героев».
Ким Чен Ын заявил о необходимости «безупречного усовершенствования всех деталей строительства в идейно-художественном отношении» и обозначил конкретные задачи по устранению недостатков. Он призвал всех участников проекта «хранить в душе благородное чувство почтения» и возводить музей как «священный храм» и «монументальный памятник эпохи», который станет вечным символом подвига и бессмертия павших солдат.
На месте его сопровождали завотделом ЦК Трудовой партии Кореи Чу Чхан Ир, командиры воинских частей, участвующих в строительстве, а также руководители проектных и творческих групп.
Ранее стало известно, что 25 января Ким Чен Ын прибыл в художественную мастерскую «Мансудэ», чтобы руководить работой по изготовлению скульптур для мемориала, посвященного северокорейским бойцам, которые участвовали в боях под Курском.