Си Цзиньпин: оборонная и экономическая мощь Китая достигла нового уровня

Он обратил внимание, что Китай в 2025 году достиг существенных успехов в области реформ, а экономика страны, несмотря на воздействие негативных факторов, демонстрирует устойчивость и жизнеспособность. Председатель КНР указал на активизацию усилий, нацеленных на повышение благосостояния жителей республики. Глава государства также напомнил, что Пекин отметил 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления японской агрессии и во Всемирной антифашистской войне.