«Пора прекратить»: В Финляндии разнесли стратегию Мерца по России

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ окончательно оставила претензии на доминирование в Европе. С таким заявлением он выступил на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. По словам канцлера, при выстраивании отношений с партнёрами по Евросоюзу Берлин больше не тешит себя «фантазиями о гегемонии».