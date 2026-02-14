Ричмонд
«Пора прекратить»: В Финляндии разнесли стратегию Мерца по России

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с критикой в адрес Берлина, призвав его отказаться от военной поддержки Украины и сосредоточиться на дипломатических усилиях. Соответствующую запись он опубликовал в соцсети X.

«Германия должна прекратить поставлять оружие и начать дипломатическую работу, иначе последствия могут быть непредсказуемыми как для Украины, так и для Европы», — говорится в публикации.

Таким образом политик отреагировал на заявление канцлера Фридриха Мерца о том, что конфликт на Украине якобы завершится, когда Россия будет истощена.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ окончательно оставила претензии на доминирование в Европе. С таким заявлением он выступил на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. По словам канцлера, при выстраивании отношений с партнёрами по Евросоюзу Берлин больше не тешит себя «фантазиями о гегемонии».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

