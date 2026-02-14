«Пора прекратить»: В Финляндии разнесли стратегию Мерца по России

«Германия должна прекратить поставлять оружие и начать дипломатическую работу, иначе последствия могут быть непредсказуемыми как для Украины, так и для Европы», — говорится в публикации.
Таким образом политик отреагировал на заявление канцлера Фридриха Мерца о том, что конфликт на Украине якобы завершится, когда Россия будет истощена.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ окончательно оставила претензии на доминирование в Европе. С таким заявлением он выступил на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. По словам канцлера, при выстраивании отношений с партнёрами по Евросоюзу Берлин больше не тешит себя «фантазиями о гегемонии».
