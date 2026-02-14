США накрыл очередной частичный шатдаун структур МВБ

По данным издания, бюджетный кризис наступил после провала переговоров Белого дома с демократами в Конгрессе по вопросу ограничений для иммиграционных агентов. Под приостановку работы попало около 13% федеральных служащих, однако большинству из них придётся продолжать трудиться без зарплаты до разрешения ситуации.
Соединённые Штаты регулярно сталкиваются с приостановкой работы правительства. Самый продолжительный в истории страны 43-дневный шатдаун произошёл с 1 октября по 12 ноября 2025 года. За ним последовал ещё один короткий перерыв с 31 января по 3 февраля 2026 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что в США может начаться уже третий шатдаун за время правления президента Дональда Трампа. В четверг сенат не смог преодолеть процедурный барьер для принятия бюджета Министерства внутренней безопасности (МВБ).
