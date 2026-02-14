Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США накрыл очередной частичный шатдаун структур МВБ

Часть сотрудников Министерства внутренней безопасности США отправили в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия финансирования. Информацию о частичном шатдауне опубликовала газета The Washington Post.

Источник: Life.ru

По данным издания, бюджетный кризис наступил после провала переговоров Белого дома с демократами в Конгрессе по вопросу ограничений для иммиграционных агентов. Под приостановку работы попало около 13% федеральных служащих, однако большинству из них придётся продолжать трудиться без зарплаты до разрешения ситуации.

Соединённые Штаты регулярно сталкиваются с приостановкой работы правительства. Самый продолжительный в истории страны 43-дневный шатдаун произошёл с 1 октября по 12 ноября 2025 года. За ним последовал ещё один короткий перерыв с 31 января по 3 февраля 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал, что в США может начаться уже третий шатдаун за время правления президента Дональда Трампа. В четверг сенат не смог преодолеть процедурный барьер для принятия бюджета Министерства внутренней безопасности (МВБ).

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше