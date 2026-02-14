США накрыл очередной частичный шатдаун структур МВБ

По данным издания, бюджетный кризис наступил после провала переговоров Белого дома с демократами в Конгрессе по вопросу ограничений для иммиграционных агентов. Под приостановку работы попало около 13% федеральных служащих, однако большинству из них придётся продолжать трудиться без зарплаты до разрешения ситуации.