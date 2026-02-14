США поставят Украине оружие на $15 млрд в 2026 году

США поставляют Украине оружие, оплаченное Европой и Канадой, на примерно €1 млрд ежемесячно, всего в 2026 году они передадут Киеву вооружения на $15 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью вещательной компании PBS.
Генсек альянса отметил, что США играют решающую роль в поставках оружия Украине, а передача происходит без препятствий и пауз.
«Объем поставок составляет миллиард евро в месяц, таким образом, в этом году снова будет около $15 млрд и $12 млрд на критически важные летальные и нелетальные вооружения, включая ракеты-перехватчики, оплаченные европейскими и канадскими союзниками», — заявил Рютте.
Киев получает американское оружие по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований Украины), согласованной летом 2025 года. В соответствии с ней украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США.
В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не хватает ракет для американских и европейских систем ПВО. По его словам, ему приходится лично «выбивать» каждый пакет вооружений из стран Европы и США. В конце января Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок ракет для ПВО, заявив, что это привело к проблемам с электроснабжением в стране.
На заседании НАТО 12 февраля участники контактной группы по обороне Украины договорились выделить еще $3 млрд на военную помощь Киеву.