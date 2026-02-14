США поставят Украине оружие на $15 млрд в 2026 году

В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не хватает ракет для американских и европейских систем ПВО. По его словам, ему приходится лично «выбивать» каждый пакет вооружений из стран Европы и США. В конце января Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок ракет для ПВО, заявив, что это привело к проблемам с электроснабжением в стране.