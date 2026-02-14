Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.