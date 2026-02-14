Ричмонд
Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии

Ньюсом посоветовал Дании спать с одним открытым глазом из-за Гренландии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом посоветовал Дании «спать с одним открытым глазом» на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.

Отвечая на вопрос датского телеканала TV2 о том, стоит ли считать пройденными угрозы Трампа захватить Гренландию, политик ответил отрицательно.

«Спите с одним открытым глазом», — добавил Ньюсом.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

