Губернатор Калифорнии дал совет Дании из-за ситуации вокруг Гренландии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом посоветовал Дании «спать с одним открытым глазом» на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию.
Отвечая на вопрос датского телеканала TV2 о том, стоит ли считать пройденными угрозы Трампа захватить Гренландию, политик ответил отрицательно.
«Спите с одним открытым глазом», — добавил Ньюсом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.