В Крыму высказались о призыве Макрона возобновить диалог с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления общения с Россией являются попыткой запрыгнуть в последний вагон, так как Евросоюз оказался на периферии обустройства нового мирового порядка, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: Reuters

Макрон ранее призвал Евросоюз проработать свою позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине, чтобы быть готовыми к обсуждению этого вопроса с Россией. До этого он предложил «нескольким европейским коллегам» возобновить диалог с Россией.

«Европейцы оказались на периферии обустройства нового мирового порядка, чем активно занимается президент США Трамп. В этом процессе им не отведено такой роли, какая у России, Китая, Индии. Они это чувствуют и хотят запрыгнуть в последний вагон», — сказал Константинов.
При этом, по его словам, в Евросоюзе, поправ ранее доверительные отношения, вдруг вспомнили о России, забыв почему-то про оскорбления, санкции, недопуск спортсменов на олимпиады и многое другое.

«Теперь вдруг они хотят поговорить с нами. Но Россия никогда от диалога не отказывалась, даже с врагами, коими они для нас стали. Просто выслушивать их шарманку — скучно и бессмысленно. Если будет у них какой-то новый текст, думаю, его выслушают. Однако, это вовсе не означает, что мы когда-либо вернёмся к доверительным отношениям с Европой», — сказал Константинов.

