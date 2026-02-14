Ричмонд
Бауржан Абжанов назначен начальником Национального университета обороны

Астана. 14 февраля. КазТАГ — Бауржан Абжанов назначен начальником Национального университета обороны, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Gov.kz

«Распоряжением главы государства Абжанов Бауржан Садыкович назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

С июля 2022 года он занимал должность заместителя главнокомандующего Национальной гвардией. До этого с ноября 2018 года работал начальником академии Национальной гвардии в Петропавловске, а еще раньше — с января 2018 года был начальником инспекторско-аналитического управления — секретарем Военного совета главного командования Национальной гвардии.