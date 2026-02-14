Ричмонд
Додон прокомментировал идею об объединении Молдавии с Румынией

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Инициатива главы Молдавии Майи Санду обсуждать объединение с Румынией была воспринята негативно не только внутри республики, но и в Брюсселе и Бухаресте, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон, подчеркнув, что реализация такого проекта неизбежно вызовет серьёзные проблемы для региона.

Источник: Sputnik / Родион Прока

Ранее президент Молдавии Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.

«Подобные заявления были негативно восприняты не только в Молдавии, но и в Брюсселе и Бухаресте. Объединять Молдову, присоединять её к Румынии без большого скандала и серьёзных проблем для самой Румынии и всего региона невозможно. В составе Молдавии есть Гагаузская автономия и Приднестровье, где большинство категорически против объединения. Это делает любой сценарий объединения крайне конфликтным и опасным», — отметил Додон.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

