Додон прокомментировал идею об объединении Молдавии с Румынией

«Подобные заявления были негативно восприняты не только в Молдавии, но и в Брюсселе и Бухаресте. Объединять Молдову, присоединять её к Румынии без большого скандала и серьёзных проблем для самой Румынии и всего региона невозможно. В составе Молдавии есть Гагаузская автономия и Приднестровье, где большинство категорически против объединения. Это делает любой сценарий объединения крайне конфликтным и опасным», — отметил Додон.