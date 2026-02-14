Ричмонд
Рубио назвал глупой и опасной «послевоенную эйфорию» Запада

Госсекретарь США Марко Рубио начал свое выступление на Мюнхенской конференции по безопасности с рассуждения об ошибках, допущенных западными странами в послевоенный период.

Источник: Reuters

«Эйфория от этого триумфа привела нас к опасному заблуждению, что теперь каждая нация станет либеральной демократией, что связи, сформированные исключительно торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы, и что мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира», — сказал он.

