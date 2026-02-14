Ричмонд
Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине во вторник, 17 февраля.

Источник: Reuters

«Мы добились прогресса в том смысле, что, по-моему, впервые за много лет, по крайней мере на техническом уровне, военные чиновники обеих сторон встретились на прошлой неделе и во вторник состоятся новые встречи, хотя, возможно, это будет не та же группа людей», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о дате и месте нового раунда переговоров РФ, США и Украины. По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23—24 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. 4—5 февраля там же состоялся второй раунд трехсторонних переговоров. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва хранит «вежливое молчание» по контактам в Абу-Даби, так как направленные на результат переговоры любят тишину.

