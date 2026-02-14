Рубио подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине состоится 17 февраля

«Мы добились прогресса в том смысле, что, по-моему, впервые за много лет, по крайней мере на техническом уровне, военные чиновники обеих сторон встретились на прошлой неделе и во вторник состоятся новые встречи, хотя, возможно, это будет не та же группа людей», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о дате и месте нового раунда переговоров РФ, США и Украины. По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел