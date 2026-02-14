Ричмонд
Рубио назвал оставшиеся вопросы по Украине самыми сложными

Глава Госдепа Марко Рубио назвал оставшиеся вопросы по Украине самыми сложными.

Источник: Reuters

«Плохая новость состоит в том, что (перечень спорных вопросов. — RT) был сужен до самых сложных вопросов, требующих ответа, и по ним всё ещё необходима работа», — цитирует его РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее отметил, что стратегия «прогибаться» под США «не окупается».

