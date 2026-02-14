Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава делегации ЕС: Почему до 2029 Молдову в Евросоюз не примут

Молдова не может считать, что уже выполнила все условия для вступления в Евросоюз.

Источник: Комсомольская правда

Глава делегации ЕС: Молдова не готова к вступлению.

Молдова не может считать, что уже выполнила все условия для вступления в Евросоюз. Об этом заявила глава делегации ЕС в Кишиневе Ивона Пьорко.

По её словам, утверждения о том, что республика всё сделала и якобы заблокирована государством-членом, не соответствуют реальности. «Молдова сделала ещё не всё. Вы находитесь в начале пути», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что, несмотря на положительные оценки Еврокомиссии, страна не является самой продвинутой среди кандидатов и должна продолжить работу над законодательством и его внедрением.

Пьорко также заявила, что, по оценке молдавских властей, до 2029 года вступление в ЕС не произойдёт. Её мандат истекает в 2029 году, и она выразила сомнение, что успеет увидеть этот момент в качестве посла.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдавские власти так топорно спешат сдать страну Румынии, что это уже вредит самой идее «унири»: ПАС уже начинают бояться в соседней стране.

И наступит такой день, когда самому руководству Румынии придется стреноживать своих молдавских «братьев», притормаживать их (далее…).

То золотые украшения на таможне изъяли, то часы за тысячи долларов, то валюту: Что нужно декларировать, чтобы не потерять украшения, ценности и вещи на границе Молдовы.

«КП» выяснила, нужно ли декларировать в Молдове ценные вещи при въезде, выезде, транзите (далее…).

Жительница молдавского села переехала в полуземлянку, чтобы не платить огромные деньги за газ и дрова: «Жить здесь проще и дешевле, есть печка, сплю под шерстяными одеялами».

В селе Цыра Флорештского района местная жительница Мария Фёдорович решила провести зиму в старой каменной постройке — «бордее», чтобы сократить расходы на отопление (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше