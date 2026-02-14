Глава делегации ЕС: Почему до 2029 Молдову в Евросоюз не примут

Глава делегации ЕС: Молдова не готова к вступлению.
Молдова не может считать, что уже выполнила все условия для вступления в Евросоюз. Об этом заявила глава делегации ЕС в Кишиневе Ивона Пьорко.
По её словам, утверждения о том, что республика всё сделала и якобы заблокирована государством-членом, не соответствуют реальности. «Молдова сделала ещё не всё. Вы находитесь в начале пути», — подчеркнула дипломат.
Она отметила, что, несмотря на положительные оценки Еврокомиссии, страна не является самой продвинутой среди кандидатов и должна продолжить работу над законодательством и его внедрением.
Пьорко также заявила, что, по оценке молдавских властей, до 2029 года вступление в ЕС не произойдёт. Её мандат истекает в 2029 году, и она выразила сомнение, что успеет увидеть этот момент в качестве посла.
