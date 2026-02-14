Рубио утверждает, что Индия «обязалась» не закупать нефть в России

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио выступил с утверждением, что Индия взяла на себя обязательство не импортировать нефть из России.
«США накладывают дополнительные санкции на российскую нефть. В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть. Европа принимает свои меры», — сказал он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто, кроме официальных лиц США, не говорил о возможном отказе Индии от закупок нефти в России. По его словам, индийское правительство с такими заявлениями не выступало.