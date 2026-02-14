Зеленский раскрыл, какое мирное соглашение устроит Трампа

Зеленский подтвердил, что США подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы. Он также отметил, что готов был бы провести в стране выборы «как можно быстрее». Однако условием для этого президент Украины назвал перемирие продолжительностью в два-три месяца или полноценное завершение конфликта. В Кремле подчеркивали, что Москва стремится к долгосрочному миру, а не к временному перемирию.