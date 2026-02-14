Ричмонд
Ван И: будущее китайско-американских отношений зависит от США

Как уточнил глава МИД КНР, от того, будут ли ладить друг с другом Пекин и Вашингтон, зависит международная ситуация.

Источник: AP 2024

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Перспективы развития китайско-американских отношениях зависят от самих США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

«Через диалог и консультации мы стремимся найти правильный путь для взаимодействия двух ведущих держав, чтобы они могли уживаться друг с другом на этой планете, — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. — И мы продолжим следовать по этому пути в интересах народов двух стран в соответствии с ожиданиями международного сообщества. Но сможем ли мы достичь этой цели, в конечном счете зависит от Соединенных Штатов».

Как уточнил Ван И, от того, будут ли ладить друг с другом Пекин и Вашингтон, зависит международная ситуация. «Поэтому Китай подходит к отношениям с США с чувством ответственности перед миром», — добавил он.

Глава МИД Китая отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин учел специфику китайско-американских отношений и предлагает их укреплять на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества.

