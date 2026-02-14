Ван И: будущее китайско-американских отношений зависит от США

«Через диалог и консультации мы стремимся найти правильный путь для взаимодействия двух ведущих держав, чтобы они могли уживаться друг с другом на этой планете, — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. — И мы продолжим следовать по этому пути в интересах народов двух стран в соответствии с ожиданиями международного сообщества. Но сможем ли мы достичь этой цели, в конечном счете зависит от Соединенных Штатов».