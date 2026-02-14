Ричмонд
Британия направит авианосную группу на Крайний Север на подмогу силам НАТО

Британия направит авианосную группу во главе с Prince of Wales в Северную Атлантику и Арктику. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: UK MOD

«Я могу объявить сегодня, что Великобритания направит свою авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север в этом году во главе с авианосцем Prince of Wales», — сказал глава правительства.

Корабли будут действовать совместно с США, Канадой и другими силами НАТО. Стармер назвал эту миссию «мощной демонстрацией приверженности евроатлантической безопасности».

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили назвал Россию главной угрозой безопасности в Арктическом регионе и на всём Крайнем Севере. В связи с этим Лондон будет наращивать свой военный контингент в Норвегии для «сдерживания».

