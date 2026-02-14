Трамп: смена власти в Иране — лучший сценарий

Президент США Дональд Трамп заявил, что смена власти в Иране стала бы «лучшим из возможных исходов» для этой страны. По его словам, нынешние власти «только и делали, что говорили». На фоне этих заявлений в регион направляется вторая авианосная группа ВМС США, которая, как пояснил Трамп, нужна на случай, если с Тегераном не удастся заключить сделку. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс ранее утверждал, что Вашингтон не стремится к смене режима.