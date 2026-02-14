Финляндия пересмотрит сделки с недвижимостью россиян за последние 20 лет

Об этом он заявил в интервью информационному агентству STT.
«Последние два десятилетия Финляндия слишком наивно подходила к вопросу о контроле за сделками с недвижимостью», — цитирует министра Интерфакс.
Теперь руководство страны — члена НАТО планирует изучить юридические механизмы для ретроспективного вмешательства в договоры купли-продажи. Речь идёт о сделках, совершённых гражданами России, а также выходцами из государств, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону.
По словам Антти Хакканена, проверки коснутся всех видов объектов недвижимости, приобретённых иностранцами за указанный период.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия переживает тяжёлый социально-экономический период после разрыва отношений с Россией.