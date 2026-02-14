Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия пересмотрит сделки с недвижимостью россиян за последние 20 лет

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что власти страны намерены пересмотреть подход к контролю за сделками с недвижимостью, заключёнными иностранцами за последние 20 лет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в интервью информационному агентству STT.

«Последние два десятилетия Финляндия слишком наивно подходила к вопросу о контроле за сделками с недвижимостью», — цитирует министра Интерфакс.

Теперь руководство страны — члена НАТО планирует изучить юридические механизмы для ретроспективного вмешательства в договоры купли-продажи. Речь идёт о сделках, совершённых гражданами России, а также выходцами из государств, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону.

По словам Антти Хакканена, проверки коснутся всех видов объектов недвижимости, приобретённых иностранцами за указанный период.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия переживает тяжёлый социально-экономический период после разрыва отношений с Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше