Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости. Власти Молдавии фактически перенесли русофобию на вопросы религии, и подтверждением тому служит ситуация вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района, сказал депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Кравчук.

Источник: © РИА Новости

Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.

«Все происходящее вокруг храма в Деренеу — это политический процесс вытеснения из страны молдавской митрополии Московского патриархата. Власти Молдовы фактически перенесли русофобию на вопросы религии. Это крестовый поход властей Молдовы против всего русского в угоду румынизации всех сторон жизни общества», — сказал Кравчук эфире телеканала ТСВ.

По его словам, в Молдавии людей разделили ранее по языку, по отношению к прошлому, теперь делят на тех, кто молится в так называемой «правильной» румынской церкви и тех, кто ходит в «неправильную» молдавскую.

«На самом деле мы видим политическое противостояние властей Республики Молдова с русским миром. Это не бытовой или имущественный конфликт, это политика официального Кишинева, борьба не против молдавской церкви, а против молдавского народа», — подчеркнул приднестровский депутат.