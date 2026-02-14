Молдавские власти перенесли русофобию на вопросы религии, заявили в ПМР

Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в местный храм Успения Богородицы. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.
«Все происходящее вокруг храма в Деренеу — это политический процесс вытеснения из страны молдавской митрополии Московского патриархата. Власти Молдовы фактически перенесли русофобию на вопросы религии. Это крестовый поход властей Молдовы против всего русского в угоду румынизации всех сторон жизни общества», — сказал Кравчук эфире телеканала ТСВ.
По его словам, в Молдавии людей разделили ранее по языку, по отношению к прошлому, теперь делят на тех, кто молится в так называемой «правильной» румынской церкви и тех, кто ходит в «неправильную» молдавскую.
«На самом деле мы видим политическое противостояние властей Республики Молдова с русским миром. Это не бытовой или имущественный конфликт, это политика официального Кишинева, борьба не против молдавской церкви, а против молдавского народа», — подчеркнул приднестровский депутат.