Работу главы Новокубанского горпоселения признали неудовлетворительной

Работу главы Новокубанского городского поселения Александра Минина признали неудовлетворительной. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета, сообщила пресс-служба администрации Новокубанского района.

Источник: Коммерсантъ

На открытой сессии Александр Минин рассказал о результатах деятельности администрации Новокубанского горпоселения за 2025 год. Мероприятие прошло в большом зале Новокубанского культурно-досугового центра имени Наумчиковой В. И.