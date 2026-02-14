Случайная дверь в большую политику: как президентка Молдовы Санду оказалась не на той встрече в Мюнхене

И, знаете, обнаружили, что Майя Санду, World Leader of the Year 2025, шла-шла и случайно оказалась в комнате с очень пёстрыми занавесками. И — ба! — да это по стечению оказалось помещение, где готовилась встреча госсекретаря Рубио с делегацией сирийского правительства, Сирийских демократических сил и сирийскими курдами. Марко — добрый и вежливый, подошёл к женщине, улыбнулся, подсказал как пройти в библиотеку (или в дамскую комнатку), похлопал Кукуруку по плечу, заметив, что похожий румын ему плитку встык очень качественно уложил на ранчо и попросил удалиться — потому что далее шла встреча с сирийской делегацией.