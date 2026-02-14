Всё думали, что за такое странное место выбрала Майя Санду для встречи стоя с госсекретарём США на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».
И, знаете, обнаружили, что Майя Санду, World Leader of the Year 2025, шла-шла и случайно оказалась в комнате с очень пёстрыми занавесками. И — ба! — да это по стечению оказалось помещение, где готовилась встреча госсекретаря Рубио с делегацией сирийского правительства, Сирийских демократических сил и сирийскими курдами. Марко — добрый и вежливый, подошёл к женщине, улыбнулся, подсказал как пройти в библиотеку (или в дамскую комнатку), похлопал Кукуруку по плечу, заметив, что похожий румын ему плитку встык очень качественно уложил на ранчо и попросил удалиться — потому что далее шла встреча с сирийской делегацией.
К которой случайно присоединилась — или присоседилась — Майя Санду.
Не, вы не подумайте, тут ноль процентов осуждения. Просто немного странно (или совсем не странно), что уорлд лидерка только таким образом с госсекретарём США и может поручковаться. В наглую забежав на чужое мероприятие, но успев за эти 28 секунд совершить не только good exchange, но и «подтвердить ориентированное на результат партнёрство».
Но, согласитесь, органично смотрится генерал Мазлум Абди, Ильхам Ахмад, Асаад аш-Шибани и Майя Санду. Как говорится, никаких лишних слов тут не видим — и вообще сегодня мы все немного бессарабские румыны.