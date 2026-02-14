FT узнала о новой должности «куратора санкций» США против России

Сенат утвердил кандидатуру Херли на пост замминистра финансов в июле 2025 года. Как отмечает FT, именно он сыграл ключевую роль в ведении санкций против России и в переговорах с Украиной. Он также стоит за ужесточением санкций в отношении наркокартелей в Мексике и других странах Латинской Америки и принимал участие в борьбе с торговлей иранской нефтью.