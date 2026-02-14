Никто не компенсирует Молдавии выход из СНГ, заявил Додон

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ.
«Нынешний курс Кишинёва на свертывание взаимодействия с Москвой и выход из структур СНГ не продиктован интересами Молдавии. Очень много экономических механизмов завязано именно на площадке СНГ. Если завтра Молдова полностью выйдет, образуются пробелы, которые никто не закроет. Никакие двусторонние договорённости не способны полностью заменить сложившуюся систему», — сказал экс-президент.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.