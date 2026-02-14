Ричмонд
Политизация религиозной темы провоцирует расколы в Молдавии, заявил Тарлев

КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Политизация религиозной темы в Молдавии провоцирует глубокие расколы в обществе, нужно гарантировать реальную автономию религиозных общин, считает экс-премьер, лидер оппозиционной партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

Источник: Sputnik / Osmatesco

Во вторник полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Трое из них были отпущены в пятницу под подписку о невыезде. Спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма в селе Деренеу длится уже несколько недель.

«Чрезмерная политизация религиозной темы приводит к глубоким расколам в обществе. Мы настоятельно призываем к полной деполитизации религиозной сферы, проведению прозрачного расследования вмешательства сил правопорядка, разработке нового современного и сбалансированного закона о культах, который гарантировал бы реальную автономию религиозных общин», — заявил Тарлев журналистам.

По его словам, вера не может управляться через давление или шантажом, а общественный порядок не может поддерживаться провокациями.

Политик считает, что если государство претендует на некоторые церкви как на «охраняемые памятники», оно должно публично показать, что конкретно было сделано для их защиты: отчеты, финансирование, инвестиции — а не вмешиваться в скандалы с силовыми подразделениями.

Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10−20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.️

