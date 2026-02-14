Украина продолжает пожирать деньги Европы, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 14 фев — РИА Новости. Евросоюз потратил на Украину уже 200 миллиардов евро, однако та всё «пожирает и пожирает» деньги, заявил в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Брюссель потратил уже почти 200 миллиардов евро на украинскую войну. В декабре — новый кредит на 90 миллиардов евро. А Украина всё пожирает и пожирает больше денег», — сказал он, выступая с речью и подводя итоги года.
Политическое решение о выделении Украине 90 миллиардов евро кредита на 2026−2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. В настоящее время идет согласование пакета законодательных решений для его практической реализации, который затем еще потребуется утвердить в Европарламенте и Совете Евросоюза. При этом Киев рассчитывает на первый транш кредита уже в апреле.