Глава ЕК: для пробуждения Европе потребовалась шоковая терапия

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европе необходимо стать более независимой во всех ключевых сферах — экономике, торговле, обороне, энергетике, сырье и цифровых технологиях. Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до 2022 года. По программе SAFE страны-инвесторы направляют деньги на улучшение противовоздушной и противоракетной обороны, а также на развитие беспилотников.