Разведчики Балтфлота учились маскироваться в снегу

Навыками маскировки и скрытного передвижения на местности с бойцами делились инструкторы, прошедшие СВО.

Источник: Комсомольская правда

На одном из военных полигонов в Калининградской области с военнослужащими разведывательных подразделений Балтийского флота были проведены специальные занятия по маскировке.

Разведчикам предстояло выбрать безопасный маршрут для следования к позициям условного противника, отработать порядок выдвижения личного состава в соответствии с особенностями местности, а также навыки бесшумного передвижения и маскировки с использованием штатных и подручных средств на фоне снежного покрова.

— Занятия проводились под руководством опытных инструкторов — участников специальной военной операции, — сообщили в пресс-службе БФ. — В ходе тренировки военнослужащие выполнили нормативы по установке каналов связи с вышестоящим руководством для передачи данных, полученных в ходе произведенной разведки.