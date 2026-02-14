Зеленский публично наговорил гадостей про Байдена в Мюнхене

«Нам говорили, что поддержка будет продолжаться, но не в таком масштабе, который потребуется, чтобы Украина победила или Россия проиграла. И что это означало? Это означало время. Идея была в том, что Америка может управлять скоростью войны и рисками эскалации, чтобы дойти до точки, когда Россия больше не сможет атаковать, и Украина согласится не возвращать свои оккупированные территории», — сказал Зеленский.
Он также напомнил, что администрация Байдена накануне начала боевых действий просто советовала «рыть окопы». Зеленский выразил возмущение, что подобные советы звучали издевательски на фоне «сотен тысяч российских военных» у украинских границ.
Ранее агентство Reuters написало, что финансовая помощь Украине в размере сотен миллионов долларов, согласованная ещё при администрации Джо Байдена, до сих пор не была перечислена. Причиной срыва выплат стал бюрократический тупик, так как не раз звучали опасения о возможном нецелевом расходовании Киевом выделяемых средств — попросту о воровстве.