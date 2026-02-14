Ричмонд
Додон оценил вероятность эскалации вокруг Приднестровья

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Эскалация ситуации вокруг Приднестровья в ближайшее время маловероятна, украинская сторона не будет вмешиваться без просьбы Кишинева, такое мнение высказал в интервью РИА Новости бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Источник: © РИА Новости

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

«В ближайшее время я не вижу прямых рисков. Украинская сторона тоже заявляла, что не будет вмешиваться, если Молдова сама не попросит. Американцы, по нашей информации, тоже против дестабилизации Приднестровья, мы общались с их представителями. Общая конфигурация рисков будет зависеть от того, как будет развиваться конфликт на Украине. Пока признаков немедленной эскалации нет», — считает Додон.

В настоящее время страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации республики и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.

Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

