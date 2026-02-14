Ричмонд
Евросоюз обсудит продление и расширение санкций против Белоруссии

Будрис: ЕС на следующей неделе обсудит расширение санкций против Белоруссии.

Источник: © РИА Новости

МЮНХЕН, 14 фев — РИА Новости. Евросоюз на следующей неделе обсудит продление и расширение санкций против Белоруссии, сообщил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис во время обсуждения ситуации в Белоруссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

«На следующей неделе мы, я думаю, продлим санкции… И теперь, кроме того, мы предлагаем, и это согласовано, расширить режим санкций против Белоруссии», — сказал глава МИД Литвы.

По его утверждению, у Евросоюза есть множество причин сохранить санкции, включая якобы «гибридную деятельность» Белоруссии против ЕС. При этом доказательств осуществления Минском такой деятельности он не привел.

«Я оптимистичен в отношении продления санкций ЕС против Белоруссии еще на 12 месяцев. Это правильное решение, потому что мы должны помнить причины, по которым они были введены», — сказал Будрис, обвинив Минск в нарушении прав человека и в «содействии России».

В Брюсселе 23 февраля состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам. Министерским встречам обычно предшествует заседание постпредов ЕС. 6 февраля Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций ЕС против России. Он охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. Законодательное предложение ЕК теперь должно быть утверждено Советом ЕС. Для этого требуется единогласное голосование всех 27 государств-членов Евросоюза.

