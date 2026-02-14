ЦРУ изучили в Норвегии тайное устройство, вызывающее «гаванский синдром»

«Гаванский синдром» (Anomalous Health Incidents, AHI) получил свое название после инцидента, произошедшего в 2016 году на Кубе. Американские дипломаты пожаловались на внезапные головные боли, потерю слуха и зрения, проблемы с равновесием и тошноту. При медицинских обследованиях были выявлены легкое травматическое повреждение мозга у некоторых из них, а также проблемы с центральной нервной системой. Позже похожие инциденты произошли в Китае, Германии и Сербии.