Рютте призвал поставлять Украине только рекомендованное НАТО оружие

«Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе совместно с украинцами составил список вооружений, которые им нужны. Не надо поставлять оружие на двусторонней основе, которое не входит в этот список, как бы красиво это ни выглядело на фотографиях в СМИ. НАТО точно знает, что им нужно в первую очередь», — заявил Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.