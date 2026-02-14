Рютте призвал поставлять Украине только рекомендованное НАТО оружие

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте призвал все западные страны поставлять Украине только то оружие, которое рекомендует НАТО, и не направлять «ненужные вооружения» ради картинки в СМИ.
«Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе совместно с украинцами составил список вооружений, которые им нужны. Не надо поставлять оружие на двусторонней основе, которое не входит в этот список, как бы красиво это ни выглядело на фотографиях в СМИ. НАТО точно знает, что им нужно в первую очередь», — заявил Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
