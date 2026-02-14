Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной невыгодно Европе, так как РФ использует его для перевооружения и к концу десятилетия может быть готова применить силу против НАТО. По его словам, даже после прекращения огня опасность для Европы усилится. Ранее аналогичную позицию высказал председатель конференции в Мюнхене Вольфганг Ишингер. В МИД РФ заявили, что Европа сама не дает Киеву пойти на компромиссы и продолжает накачивать Украину оружием.