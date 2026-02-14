Белый дом показал валентинки с Мадуро, мигрантами и Гренландией

Четвертая публикация обыгрывает историю с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом и сальвадорцем Килмаром Абрего Гарсией, депортированным из США вопреки судебному решению. Администрация Трампа утверждала, что Гарсия связан с бандой MS-13. В апреле 2025 года Ван Холлен ездил в Сальвадор, чтобы встретиться с Гарсией, который содержится в Центре содержания террористов. ~Подпись к открытке звучит так: «Моя любовь к тебе так же сильна, как любовь демократов к нелегалам. Я бы пролетел 1537 миль, чтобы выпить с тобой»~.