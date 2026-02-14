Пентагон: США не пытаются «задушить» Китай

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. США хотят стабильных отношений с Китаем и не пытаются задушить его экономику. Об этом заявил заместитель американского военного министра по политическим делам Элбридж Колби, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы не пытаемся задушить Китай. Китай считает, что мы пытаемся задушить их [экономический] рост или сдерживать их, но мы не пытаемся делать этого. Чего мы хотим, так это быть уверенными, что мы, наши союзники и партнеры действуем с позиции силы», — сказал он.
Колби отметил, что Вашингтон заинтересован в «стабильных и добропорядочных отношениях с Китаем», хочет «избежать конфликта и вести взаимовыгодную торговлю». «Однако мы понимаем, что должны делать это с позиции силы», — добавил он. «Мы понимаем и уважаем огромные достижения Китая в сфере экономического развития, значительное наращивание военной мощи. Мы действуем соответственно — относимся с уважением и смотрим на ситуацию трезво, чтобы добиться благоприятного баланса сил и стабильности», — заключил заместитель шефа Пентагона.