Писториус заявил, что США позволяют исключить Европу из переговоров по Украине

На дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он утверждал, что Москва «отказывается вести переговоры с европейцами». «И американцы позволяют это», — утверждал глава Минобороны ФРГ. «Это на настоящий момент наша проблема. Вашингтон позволяет этому происходить», — считает он. Писториус отметил, что европейцы не могут взять и «сами сесть за стол переговоров».