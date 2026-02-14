Ричмонд
Писториус заявил, что США позволяют исключить Европу из переговоров по Украине

Министр обороны ФРГ считает необходимым оперативно поставлять Киеву и впредь средства ПВО.

Источник: Reuters

МЮНХЕН, 14 февраля. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что США позволяют не допускать европейцев до переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

На дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он утверждал, что Москва «отказывается вести переговоры с европейцами». «И американцы позволяют это», — утверждал глава Минобороны ФРГ. «Это на настоящий момент наша проблема. Вашингтон позволяет этому происходить», — считает он. Писториус отметил, что европейцы не могут взять и «сами сесть за стол переговоров».

Германский министр также заявил, что считает необходимым оперативно поставлять Киеву и впредь средства ПВО.

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится в трехстороннем российско-американско-украинском формате 17—18 февраля в Женеве.

Российская сторона не раз подчеркивала, что никакой конструктивной повестки европейцы привнести в переговорный процесс не смогут, поскольку фактически являются стороной украинского конфликта.

