Захарова назвала заявления об отравлении Навального вбросом Запада

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заявления об отравлении блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) якобы ядом лягушки являются информационным вбросом Запада. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Будут результаты анализов, будут формулы веществ — будет и комментарий», — сказала она. По словам дипломата, без этого все заявления и разговоры являются информационным вбросом, цель которого — отвлечение внимания от насущных проблем Запада.
«В тот момент, когда надо было бы предъявить результаты расследования по СП½, они вспоминают о Навальном. Когда их официально запрашивали о предоставлении данных анализов Навального, они вбрасывали сенсации про Скрипалей. Когда их спрашивали о местонахождении Скрипалей…. И так по кругу», — добавила Захарова.
14 февраля Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление. В нем они выступили с утверждением, что Навальный был якобы отравлен с использованием эпибатидина — яда, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Как уточняется, подобный вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального. В этой связи представители упомянутых стран обвинили Россию в якобы нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.