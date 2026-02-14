Посольство в ФРГ запросило разъяснения после признания ДНР «терорганизацией»

Дипломат назвал это определение «нелепым, абсолютно неприемлемым и юридически ничтожным». Поводом для возмущения также стала линия немецких властей на криминализацию гуманитарных поставок в Донбасс. Посольство запросило консульский доступ к россиянину, задержанному в Германии за сбор помощи для жителей республик.
«Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счёт», — сообщил Нечаев РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ окончательно оставила претензии на доминирование в Европе. Об этом канцлер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, выстраивая отношения с партнёрами по ЕС, Берлин больше не тешит себя «фантазиями о гегемонии».
