Посольство в ФРГ запросило разъяснения после признания ДНР «терорганизацией»

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ окончательно оставила претензии на доминирование в Европе. Об этом канцлер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, выстраивая отношения с партнёрами по ЕС, Берлин больше не тешит себя «фантазиями о гегемонии».