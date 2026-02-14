Ричмонд
Посольство в ФРГ запросило разъяснения после признания ДНР «терорганизацией»

Российское Посольство в Германии потребовало официальных разъяснений от Берлина после того, как генпрокуратура ФРГ причислила Донецкую и Луганскую Народные Республики к «зарубежным террористическим объединениям». Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат назвал это определение «нелепым, абсолютно неприемлемым и юридически ничтожным». Поводом для возмущения также стала линия немецких властей на криминализацию гуманитарных поставок в Донбасс. Посольство запросило консульский доступ к россиянину, задержанному в Германии за сбор помощи для жителей республик.

«Запросили у германской стороны официальных разъяснений на этот счёт», — сообщил Нечаев РИА «Новости».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ окончательно оставила претензии на доминирование в Европе. Об этом канцлер заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, выстраивая отношения с партнёрами по ЕС, Берлин больше не тешит себя «фантазиями о гегемонии».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

