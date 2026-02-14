Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с 47-й годовщиной Исламской революции

Президент России Владимир Путин направил главе Ирана Масуду Пезешкиану поздравление с 47-й годовщиной Исламской революции. В документе российский политик подчеркнул, что Москва поддерживает усилия Тегерана по защите своего суверенитета. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщает пресс-служба иранского лидера.
«Россия поддерживает усилия Ирана по защите своего суверенитета, законных интересов и обеспечению безопасности страны в нынешней сложной международной ситуации», — говорится в официальном документе.
Владимир Путин также выразил уверенность в том, что оба государства и далее продолжат укреплять стратегическое партнерство друг с другом. Российский лидер пожелал Пезешкиану крепкого здоровья и успехов, а всем иранцам — счастья и процветания.
Как KP.RU писал ранее, президент России и глава Ирана выступают за скорейшую деэскалацию напряженности вокруг исламского государства и всего региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров стран.