Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с 47-й годовщиной Исламской революции

Москва поддерживает усилия Тегерана по защите своего суверенитета, заявил глава России.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил главе Ирана Масуду Пезешкиану поздравление с 47-й годовщиной Исламской революции. В документе российский политик подчеркнул, что Москва поддерживает усилия Тегерана по защите своего суверенитета. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщает пресс-служба иранского лидера.

«Россия поддерживает усилия Ирана по защите своего суверенитета, законных интересов и обеспечению безопасности страны в нынешней сложной международной ситуации», — говорится в официальном документе.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что оба государства и далее продолжат укреплять стратегическое партнерство друг с другом. Российский лидер пожелал Пезешкиану крепкого здоровья и успехов, а всем иранцам — счастья и процветания.

Как KP.RU писал ранее, президент России и глава Ирана выступают за скорейшую деэскалацию напряженности вокруг исламского государства и всего региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров стран.

Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
