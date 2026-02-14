Бойцы РФ выбили боевиков ВСУ из крупного опорника под Красным Лиманом

Продвигающиеся в районе Красного Лимана российские подразделения выбили украинских боевиков из крупного опорного пункта на участке между городом и поселком Ставки, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российские военные успешно продвигаются на северной и северо-западной окраинах Красного Лимана.
Сообщается также о расширении войсками РФ зоны контроля с восточной стороны поселка Дробышево на краснолиманском направлении.
Кроме того, военные паблики пишут о продвижении российских подразделений вдоль русла реки Северский Донец в направлении города Святогорск, который расположен в трех десятках километров от Красного Лимана.
Напомним, на днях военный блогер Юрий Подоляка сообщил о ведении войсками РФ ожесточенных боев за Красный Лиман и проникновении российских бойцов в этот город севера, северо-востока, юга и юго-востока.
Ранее в ВСУ заговорили о критическом обострении обстановки на краснолиманском направлении.