Бойцы РФ выбили боевиков ВСУ из крупного опорника под Красным Лиманом

По информации источников, российские военные успешно продвигаются на северной и северо-западной окраинах Красного Лимана.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в районе Красного Лимана российские подразделения выбили украинских боевиков из крупного опорного пункта на участке между городом и поселком Ставки, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российские военные успешно продвигаются на северной и северо-западной окраинах Красного Лимана.

Сообщается также о расширении войсками РФ зоны контроля с восточной стороны поселка Дробышево на краснолиманском направлении.

Кроме того, военные паблики пишут о продвижении российских подразделений вдоль русла реки Северский Донец в направлении города Святогорск, который расположен в трех десятках километров от Красного Лимана.

Напомним, на днях военный блогер Юрий Подоляка сообщил о ведении войсками РФ ожесточенных боев за Красный Лиман и проникновении российских бойцов в этот город севера, северо-востока, юга и юго-востока.

Ранее в ВСУ заговорили о критическом обострении обстановки на краснолиманском направлении.