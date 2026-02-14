FT: в Европе выразили недовольство речью Рубио в Мюнхене

Страны Евросоюза недовольны выступлением госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Financial Times со ссылкой на анонимного немецкого дипломата.
Собеседник газеты указал, что американский политик сделал заявление, ориентированное на аудиторию в США, а не на союзников.
«Это не тот ответ, который мы искали», — заявил дипломат из ФРГ.
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рубио заявил, что Вашингтон не стремится дистанцироваться от союзников, а намерен оживить давнюю дружбу с ними. По его словам, Соединенные Штаты прокладывают путь к новому веку процветания и намерены делать это вместе с Европой. Он также указал, что текущие разногласия обусловлены искренней озабоченностью США судьбой Европы, при этом американская сторона выступает за сильную Европу, подчеркивая неразрывную связь их судеб.