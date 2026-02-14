FT: в Европе выразили недовольство речью Рубио в Мюнхене

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рубио заявил, что Вашингтон не стремится дистанцироваться от союзников, а намерен оживить давнюю дружбу с ними. По его словам, Соединенные Штаты прокладывают путь к новому веку процветания и намерены делать это вместе с Европой. Он также указал, что текущие разногласия обусловлены искренней озабоченностью США судьбой Европы, при этом американская сторона выступает за сильную Европу, подчеркивая неразрывную связь их судеб.