Премьер Дании Фредериксен отказалась назвать стоимость Гренландии

Премьер Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности не стала озвучивать стоимость Гренландии, отметив, что это невозможно. Вопрос о стоимости острова ей задали в ходе панельного обсуждения.
«Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира?» — поинтересовалась в ответ глава датского правительства.
Фредериксен назвала Данию суверенным государством, которое уважает право людей на самоопределение. Она напомнила, что жители Гренландии очень ясно дал понять, что они не хотят быть американцами и намерены оставаться гренландцами.
Премьер Дании выразила уверенность, что американский лидер по-прежнему серьезно настроен в отношении Гренландии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Вашингтон о контрмерах при милитаризации Гренландии.
Напомним, Дональд Трамп заявлял, что хочет разместить в Гренландии супероружие.