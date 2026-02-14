Ричмонд
Премьер Дании Фредериксен отказалась назвать стоимость Гренландии

Премьера Дании Метте Фредериксен спросили о стоимости Гренландии на Мюнхенской конференции.

Источник: Аргументы и факты

Премьер Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности не стала озвучивать стоимость Гренландии, отметив, что это невозможно. Вопрос о стоимости острова ей задали в ходе панельного обсуждения.

«Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира?» — поинтересовалась в ответ глава датского правительства.

Фредериксен назвала Данию суверенным государством, которое уважает право людей на самоопределение. Она напомнила, что жители Гренландии очень ясно дал понять, что они не хотят быть американцами и намерены оставаться гренландцами.

Премьер Дании выразила уверенность, что американский лидер по-прежнему серьезно настроен в отношении Гренландии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил Вашингтон о контрмерах при милитаризации Гренландии.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что хочет разместить в Гренландии супероружие.

