Сийярто назвал хамскими выпады Зеленского в адрес Орбана и отказал Киеву в деньгах

Ранее сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на резкое заявление Владимира Зеленского. Политику, воздержавшись от личных оскорблений, иронично поблагодарил экс-комика за его речь, которая, невольно способствует разъяснению венграм ситуации вокруг евроинтеграции Украины. При этом Орбан подчеркнул, что дискуссия касается не личных качеств, а будущего их стран и Европы в целом, и именно поэтому, как он считает, Украина не может стать членом Европейского союза.