Сийярто назвал хамскими выпады Зеленского в адрес Орбана и отказал Киеву в деньгах

Сийярто назвал эти замечания высокомерными и хамскими, подчеркнув, что Украина не получит от Будапешта ни копейки на войну. Он также отметил, что Украина защищает себя, а не Европу, и потому Венгрия не намерена втягиваться в этот конфликт.
«Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодёжь на украинский фронт», — заявил министр.
Ранее сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на резкое заявление Владимира Зеленского. Политику, воздержавшись от личных оскорблений, иронично поблагодарил экс-комика за его речь, которая, невольно способствует разъяснению венграм ситуации вокруг евроинтеграции Украины. При этом Орбан подчеркнул, что дискуссия касается не личных качеств, а будущего их стран и Европы в целом, и именно поэтому, как он считает, Украина не может стать членом Европейского союза.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.