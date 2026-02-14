Ричмонд
Сийярто назвал хамскими выпады Зеленского в адрес Орбана и отказал Киеву в деньгах

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто присоединился к критике экс-комика Владимира Зеленского после его выпада в адрес премьер-министра Виктора Орбана. На Мюнхенской конференции украинский лидер язвительно заметил, что Орбан «отращивает живот», вместо того чтобы наращивать армию.

Сийярто назвал эти замечания высокомерными и хамскими, подчеркнув, что Украина не получит от Будапешта ни копейки на войну. Он также отметил, что Украина защищает себя, а не Европу, и потому Венгрия не намерена втягиваться в этот конфликт.

«Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодёжь на украинский фронт», — заявил министр.

Ранее сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на резкое заявление Владимира Зеленского. Политику, воздержавшись от личных оскорблений, иронично поблагодарил экс-комика за его речь, которая, невольно способствует разъяснению венграм ситуации вокруг евроинтеграции Украины. При этом Орбан подчеркнул, что дискуссия касается не личных качеств, а будущего их стран и Европы в целом, и именно поэтому, как он считает, Украина не может стать членом Европейского союза.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
