Умеров: Украина на переговорах в Женеве поднимет вопрос энергетического перемирия

Секретарь СНБО Украины, глава переговорной группы Рустем Умеров заявил, что Киев планирует поднять вопрос энергетического перемирия на предстоящих 16−17 февраля переговорах в Женеве. Об этом он сообщил на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Life.ru

«Мы будем поднимать этот вопрос. Но мы не можем говорить об этом публично», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что 16−17 февраля в Женеве пройдут переговоры делегаций РФ, США и Украины. Группу российских переговорщиков возглавит помощник президента Владимир Мединский, также ожидается участие замминстра иностранных дел Михаила Галузина. Всего будет не менее 15 человек. США традиционно представят Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. В Киеве рассказали, кого ждать от них.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

