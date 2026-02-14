Умеров: Украина на переговорах в Женеве поднимет вопрос энергетического перемирия

Напомним, ранее стало известно, что 16−17 февраля в Женеве пройдут переговоры делегаций РФ, США и Украины. Группу российских переговорщиков возглавит помощник президента Владимир Мединский, также ожидается участие замминстра иностранных дел Михаила Галузина. Всего будет не менее 15 человек. США традиционно представят Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. В Киеве рассказали, кого ждать от них.