«Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35. Авионика Су-57 считается значительно более совершённой, чем у F-22. Дальность полета истребителя более чем в два раза превышает дальность полета F-22 и F-35. Уровень манёвренности российского истребителя значительно превосходит манёвренность любого истребителя западного производства», — говорится в публикации.
В статье также подчёркивается, что Су-57 прошёл гораздо более интенсивные испытания в сложных условиях, включая реальные боевые операции, чем другие самолёты своего поколения.
Напомним, что Су-57 выходит за рамки классического истребителя. Модернизация расширила боевые возможности самолёта — теперь он может применять новые типы вооружения. Поставленные в войска истребители стали мощнее и способны эффективно работать даже против самых современных систем ПВО.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.