СБУ завела дело против Сабурова из-за передачи техники бойцам СВО

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку в отношении казахстанского комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет. Вопросы к юмористу возникли у Киева после появления новости о том, что он мог передать боевую технику российским бойцам в зону СВО. Об этом заявил украинский адвокат Евгений Пронин.

Источник: Life.ru

«Служба безопасности Украины внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований и начала предварительное следствие по моему заявлению о совершении уголовного преступления гражданином Республики Казахстан… Нурланом Сабуровым», — рассказал юрист в соцсети.

Напомним, комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сообщалось, что наказание связано с нарушениями им миграционного и налогового законодательств. Сейчас юморист находится в Казахстане. Там ему грозит проверка по статье, касающейся наёмничества, из-за появившегся в Сети видео с передачей Сабуровым мотоциклов российскому подразделению «Легион Вагнер Истра» в зону СВО. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал комику «серьёзно и громко» поддержать Россию в украинском конфликте, чтобы вопросы с его возвращением в РФ решались властями быстрее.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

