СБУ завела дело против Сабурова из-за передачи техники бойцам СВО

Напомним, комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Сообщалось, что наказание связано с нарушениями им миграционного и налогового законодательств. Сейчас юморист находится в Казахстане. Там ему грозит проверка по статье, касающейся наёмничества, из-за появившегся в Сети видео с передачей Сабуровым мотоциклов российскому подразделению «Легион Вагнер Истра» в зону СВО. Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал комику «серьёзно и громко» поддержать Россию в украинском конфликте, чтобы вопросы с его возвращением в РФ решались властями быстрее.